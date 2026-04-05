Perri brilha nos pênaltis e Leeds vai à semifinal da Copa da Inglaterra

Lucas Perri foi o responsável pela classificação do Leeds. CARLOS JASSO / AFP

Com o goleiro brasileiro Lucas Perri (ex-Botafogo) como herói, o Leeds United bateu o West Ham nos pênaltis neste domingo (5) e se classificou para a semifinal da Copa da Inglaterra.

Perri defendeu duas cobranças dos 'Hammers' na disputa de pênaltis que terminou em 4 a 2 para o Leeds, após empate em 2 a 2 em 120 minutos de bola rolando no London Stadium.

Ao Tanaka aos 26 minutos do primeiro tempo e Dominic Calvert-Lewin, aos 30 do segundo, colocaram o Leeds em boa vantagem, mas o West Ham buscou o empate nos acréscimos do tempo regulamentar marcando com Mateus Fernandes aos 48 e Axel Disasi aos 51 minutos.

Com o placar inalterado nos 30 minutos de prorrogação, a decisão foi para os pênaltis e Lucas Perri defendeu as cobranças Jarrod Bowen e do também brasileiro Pablo Felipe, enquanto o Leeds só desperdiçou com Joël Piroe.

Com a eliminação na Copa da Inglaterra, o West Ham poderá voltar todas as suas atenções para a luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês.

Já o Leeds terá que encarar o Chelsea para tentar avançar à final, enquanto Manchester United e Southampton decidem do outro lado da chave quem será o outro finalista.

Resultados das quartas de final da Copa da Inglaterra:

Manchester City 4 x 0 Liverpool

Chelsea 7 x 0 Port Vale

Southampton 2 x 1 Arsenal

West Ham 2 x 2 Leeds United

pênaltis: Leeds 4 x 2

Confira as semifinais:

Chelsea x Leeds United

Manchester City x- Southampton