Palmeiras x Jacuipense se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h30min, pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Arena do Palmeiras, em São Paulo.
Escalações para Palmeiras x Jacuipense
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias, Allan e Sosa (Maurício ou Vitor Roque); Flaco López. Técnico: Abel Ferreira
Jacuipense: Marcelo; JP Talisca, Railon e Weverton; David Santana, Gabriel Pereira, Vinícius Amaral e Vicente Reis; Alison Daniel, Thiaguinho e Pedro Henrique. Técnico: Rodrigo Ribeiro
Arbitragem para Palmeiras x Jacuipense
Marcelo de Lima Henrique (CE) auxiliado por Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE). VAR: Philip Georg Bennett (RJ)
Onde assistir à Palmeiras x Jacuipense
A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Vídeo