Palmeiras terá 'maratona' fora de casa e trabalha para recuperar Vitor Roque

Depois de superar o Grêmio e emplacar a quarta vitória seguida no Brasileirão, que lidera com 22 pontos, o Palmeiras passará alguns dias fora de casa. Serão três partidas como visitante, com duas longas viagens, uma delas internacional.

O próximo rival é o Bahia, domingo, em duelo da décima rodada do Brasileirão. De Salvador, o Palmeiras viaja para a Colômbia, onde encara o Junior Barranquilla para fazer sua estreia na Libertadores. O jogo está marcado para quarta-feira, às 21h30.

Na sequência, o time alviverde conclui a maratona fora de casa diante de seu maior rival. No dia 12, às 18h30, encara o Corinthians na Neo Química Arena, em dérbi da 11ª rodada do Brasileirão.

"alendário apertado, muitos jogos, desgaste, viagens. Sabemos o risco que corremos, os jogadores estão sempre prontos para ajudar, mas nem sempre as coisas correm como eles desejam" disse Vitor Castanheira, um dos auxiliares de Abel Ferreira.

Direto e conciso, ele deu ligeira entrevista após o triunfo sobre o Grêmio porque o chefe estava suspenso.

"Sabemos o que vamos enfrentar. Estamos preparados, vamos fazer a gestão dia a dia", afirmou o auxiliar, sem detalhar quais atletas estão mais desgastados neste momento da temporada e se a comissão técnica planeja rodar o elenco. "Vamos ter agora dois meses até a parada da Copa, até lá vai ser muito desgastante".

Em meio a tantas partidas, há pouco tempo para recuperar os lesionados, como Vitor Roque, que sofre com dores no tornozelo e não treinou na última semana. "Está num processo de recuperação. Vamos ver esses dias se ele vai ter condições de viajar para a Bahia", limitou-se a dizer Castanheira.