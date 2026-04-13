Palmeiras ironiza dirigente do Flamengo após fala de 'chorões profissionais'

O Palmeiras reagiu com ironia às declarações de José Boto, diretor de futebol do Flamengo, que criticou clubes brasileiros ao chamá-los de "chorões profissionais". A resposta veio nas redes sociais, com uma publicação provocativa direcionada ao dirigente.

Na postagem, o Palmeiras divulgou um vídeo reunindo diferentes momentos em que Boto aparece reclamando de arbitragem. A publicação foi acompanhada de uma legenda irônica: "Parabéns pela autocrítica!", em tom de deboche às declarações recentes do dirigente rubro-negro.

A fala de José Boto ocorreu em entrevista à Flamengo TV, na qual o português comentou a mudança de data do clássico Fla-Flu e criticou o comportamento de alguns clubes no futebol brasileiro.

"Há muita confusão e ouvi falar muito sobre algo que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais", afirmou, sem citar diretamente quais equipes.

O dirigente também demonstrou surpresa com manifestações de clubes que, segundo ele, não estavam diretamente envolvidos na situação - isso porque o Palmeiras se posicionou publicamente discordando do adiamento do clássico carioca, alegando "diferença de tratamento entre os clubes".