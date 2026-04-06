Palmeiras fecha contrato com montadora chinesa que pode render R$ 30 milhões por ano

O Palmeiras fechou contrato com a Leapmotor, montadora chinesa de carros elétricos e híbridos que vai estampar sua marca nas costas da camisa do time profissional (masculino e feminino) e do uniformes das categorias de base palestrina até março de 2028.

O contrato pode render ao clube R$ 30 milhões anualmente. São R$ 20 milhões fixos por temporada, e o adicional de R$ 10 milhões de investimentos que podem ser desembolsados por meio de projetos via Lei de Incentivo ao Esporte, usados por empresas para renúncia fiscal.

"O Palmeiras está sempre em busca de parcerias que representem evolução e visão de futuro. A chegada da Leapmotor, uma marca alinhada às novas tecnologias e à mobilidade sustentável, fortalece ainda mais o posicionamento do clube como uma instituição responsável e geradora de impacto positivo para a indústria do futebol e toda a sociedade", afirmou a presidente Leila Pereira.

A nova parceria estreará na próxima quarta, na estreia do Palmeiras na Libertadores, diante do Junior Barranquilla, na Colômbia.