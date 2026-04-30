Palmeiras faz péssimo segundo tempo, empata no Paraguai e perde liderança na Libertadores

O Palmeiras avassalador dos últimos anos na Libertadores, com campanhas irretocáveis na fase de grupos, ainda não apareceu em 2026. O time alviverde perdeu a liderança de sua chave ao fazer mais um jogo ruim e empatar com o Cerro Porteño por 1 a 1 em Assunção, no Paraguai.

No estádio La Nueva Olla, a equipe paulista foi protagonista de bons minutos no primeiro tempo e marcou com Jhon Arias. Na etapa final, porém, parou de jogar e fez péssimos 45 minutos finais. Levou merecidamente o empate do Cerro Porteño, mesmo com a evidente fragilidade técnica dos paraguaios, que ficaram satisfeitos com o ponto somado em casa.

São cinco pontos para o Palmeiras, que caiu da liderança para o segundo lugar do Grupo F. O Sporting Cristal, do Peru, agora é o primeiro colocado. O Cerro tem quatro pontos e é o terceiro.

Cobrado para jogar um futebol melhor do que vinha apresentando, muitas vezes limitado a retranca e lançamentos longos, o Palmeiras apresentou melhora em Assunção. No primeiro tempo, jogou tranquilo e foi dominante a partir dos 22 minutos, assim que o jogo foi retomado após a pausa para hidratação.

Não foi um futebol primoroso, mas fez bem-feito o simples para controlar a partida: bola no chão, passes curtos e jogadores próximos uns dos outros. Foram algumas chances até Marlon Freitas encontrar Allan, que rolou para Arias empurrar para as redes.

Allan, com o passe, se redimiu da inacreditável chance desperdiçada, na pequena área, minutos antes. Flaco e Arthur também tentaram e não foram às redes.

Pobre tecnicamente, o Cerro deixou sozinho o ex-vascaíno Vegetti, centroavante bom pelo alto, sem uma oportunidade sequer.

No segundo tempo, o Palmeiras é que nada produziu. Simplesmente parou de jogar o time treinado por Abel Ferreira e permitiu que os anfitriões o atacassem.

Os paraguaios, mesmo com deficiências técnicas, se sentiram confortáveis e apertaram até empatar num lance de infelicidade de Carlos Miguel, que viu a bola bater em suas costas e entrar após chute de Iturbe que havia explodido na trave.

O Palmeiras deixou um pouco a preguiça de lado para ir atrás da vitória. Mas com enorme dificuldade para criar e encontrar brechas na zaga do Cerro, os visitantes pouco fizeram. O gol da vitória foi evitado pelo goleiro Martín Arias, que defendeu cabeceio de Murilo no acréscimo.

FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO 1 X 1 PALMEIRAS

CERRO PORTEÑO - Martín Arias; Quintana (Melgarejo), Velásquez, Pérez; Rodrigo Gomez (Iturbe), Morel, Viera (Klimowicz), Domínguez (Cesar Bobadilla) e Chaparro; Torres (Peralta) e Vegetti. Técnico: Ariel Holan.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Goméz, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias (Lucas Evangelista) e Allan (Felipe Anderson); Sosa (Maurício) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Arias, aos 32 do primeiro tempo; Carlos Miguel (contra), aos 26 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Allan e Iturbe.

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (Uruguai).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.