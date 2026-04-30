Palmeiras empata com Cerro Porteño (1-1) em Assunção e é 2º do Grupo F da Libertadores

O Palmeiras empatou com o paraguaio Cerro Porteño em 1 a 1 em partida da 3ª rodada do Grupo F da Copa Libertadores, disputada no estádio do clube de Assunção, o La Olla Monumental.
A equipe paulista, comandada pelo técnico português Abel Ferreira, abriu o placar com um gol do meia-atacante colombiano Jhon Arias aos 33 minutos e no segundo tempo, o ponta-direita Juan Iturbe deixou tudo igual no placar (71').
Com este resultado, o peruano Sporting Cristal lidera o grupo com 6 pontos, seguido pelo Palmeiras que tem 5. O Cerro é o terceiro com 3 e o Junior de Barranquilla é o lanterna com apenas 1 ponto.
Na próxima terça-feira, dia 5 de maio, o Palmeiras vai visitar o Cristal em Lima, enquanto o Cerro vai jogar fora de casa com o Junior de Barranquilla na quinta-feira, 7 de maio.
Escalações:
Cerro Porteño: Alexis Arias - Victor Velázquez, Rodrigo Gómez (Juan Iturbe, 68'), Matías Pérez, Lucas Quintana (Rodrigo Melgarejo, 90+2'), Marcelo Chaparro - Jorge Morel, Wilder Viera (Mateo Klimowicz, 46'), Fabricio Domínguez (Cesar Bobadilla, 90+2') - Jonathan Torres (Fabrizio Peralta, 77'), Pablo Vegetti. Técnico: Ariel Holan.
Palmeiras: Carlos Miguel - Agustin Giay (Khellven, 84'), Murilo, Gustavo Gómez, Arthur Gabriel (Jefte, 88') - Allan Elias (Felipe Anderson, 86'), Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias (Lucas Evangelista, 84') - Flaco Lopez, Ramón Sosa (Mauricio, 78'). Técnico: Abel Ferreira.
