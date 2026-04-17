Oscar Schmidt tinha o apelido de "Mão Santa"; saiba o motivo

Oscar Schmidt morreu aos 68 anos, nesta sexta-feira (17). LULUDI / AGE-ESTADÃO CONTEÚDO

Lenda do basquete, Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. Ele sofreu um mal-estar em casa e chegou a ser internado, mas não resistiu.

Oscar era conhecido também por um apelido carinhoso. Enquanto fazia história nas quadras, o atleta passou a ser chamado de "Mão Santa". Abaixo, Zero Hora explica o motivo da alcunha.

Por que Oscar Schmidt tinha o apelido de "Mão Santa"?

Oscar Schmidt ficou conhecido como “Mão Santa” pela impressionante precisão nos arremessos ao longo da carreira. O apelido ganhou força com o passar dos anos e se tornou marca do atleta.

Ele nunca rejeitou o apelido. Pelo contrário, gostava. Oscar, contudo, costumava afirmar que sua “mão” não tinha nada de “santa”, e era, sim, treinada. Na visão dele, o desempenho dentro de quadra não era fruto de um dom natural isolado, mas sim de um processo contínuo de repetição e preparação.