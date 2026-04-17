Oscar Schmidt tem mal-estar e é internado em hospital em São Paulo

Oscar está internado no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Roni Rigon / Agencia RBS

Figura mais importante do basquete brasileiro, Oscar Schmidt, de 68 anos, apresentou mal-estar e recebeu atendimento médico nesta sexta-feira (17), segundo informou a família do ex-jogador em comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa.

"Informamos que, até o momento, temos conhecimento de que ele apresentou um mal-estar e está recebendo atendimento médico", diz trecho do comunicado.

"Ainda não há informações confirmadas sobre seu estado de saúde, e novas atualizações serão compartilhadas assim que houver dados oficiais, por meio dos canais oficiais. Pedimos, neste momento, respeito e sensibilidade, preservando a privacidade da família e o espaço necessário para que tudo seja devidamente acompanhado. Agradecemos a compreensão de todos."

Oscar está internado no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Em nota, o hospital afirmou que a família do ex-atleta pediu discrição a respeito de seu quadro de saúde e afirmou que divulgará um comunicado em breve com mais informações.

Conforme a assessoria, não há, por ora, novas informações confirmadas sobre o estado de saúde de Oscar, que passou por cirurgia recentemente, de acordo com o filho dele, Felipe Schmidt.

A recente cirurgia impediu a lenda do basquete de estar no evento em que foi homenageado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), durante cerimônia do Hall da Fama, no Copacabana Palace, no Rio, no início deste mês. Ele foi representado pelo filho na ocasião.

O "Mão Santa" descobriu um câncer no cérebro em 2011 e passou por duas cirurgias para retirada de dois tumores na região, além de várias sessões de quimioterapia. Em 2022, ele anunciou a interrupção do tratamento depois de afirmar estar curado da doença. "Eu venci essa batalha", disse ele naquela ocasião.

Medalhista de ouro no Pan-Americano de Indianápolis-1987, Oscar Schmidt também ostenta três títulos sul-americanos com a seleção brasileira masculina de basquete (1977, 1983 e 1985). Ídolo da modalidade no Brasil, ele conquistou três bronzes importantes para sua história: no Mundial das Filipinas-1978, Pan de San Juan-1979 e Copa América do México-1989.