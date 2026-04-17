Oscar Schmidt morreu em decorrência de parada cardiorrespiratória, diz prefeitura

A morte de Oscar Schmidt foi atribuída a uma parada cardiorrespiratória, segundo a prefeitura de Santana da Parnaíba. O ídolo do basquete brasileiro passou mal em sua casa no município e foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana.

Segundo comunicado da prefeitura, Oscar chegou à unidade hospitalar já sem vida. Ele tinha 68 anos e deixa a mulher, Maria Cristina, e os filhos Felipe e Stephanie.

O velório será restrito aos familiares, "em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento", segundo a família do ex-atleta.