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Oscar Schmidt, maior ídolo do basquete brasileiro, morre aos 68 anos

Ao longo de 29 anos de carreira, o "Mão Santa" anotou 49.737 pontos e disputou cinco Olimpíadas pela seleção brasileira

Zero Hora

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