Oscar Schmidt foi vítima de uma parada cardiorrespiratória, diz prefeitura de Santana de Parnaíba

Oscar anotou 49.737 pontos na carreira. MARIE HIPPENMEYER / AFP

A causa da morte de Oscar Schmidt foi revelada pela prefeitura de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. O maior cestinha da história do basquete brasileiro, que morreu na tarde de sexta-feira (17), foi vítima de uma parada cardiorrespiratória.

O histórico jogador de basquete brasileiro residia no distrito de Alphaville, no município da Grande São Paulo. Em nota publicada no Instagram, a prefeitura de Santana de Parnaíba informou que Oscar passou mal em sua residência e foi atendido pelo serviço de resgate.

Oscar foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, mas já chegou à unidade "já sem vida" e em parada cardiorrespiratória.

O astro é o maior pontuador da história das Olimpíadas. Ele deixa a mulher, Maria Cristina, e dois filhos, Filipe e Stephanie. Oscar é irmão do apresentador da TV Globo Tadeu Schmidt.

Trajetória de Oscar

O "Mão Santa", como ficou conhecido, anotou os 49.737 pontos em 1.615 partidas, com média de 30,7 pontos por jogo. Pela seleção brasileira, Oscar fez 7.963 pontos e teve como principal título o Pan-Americano de 1987 contra os Estados Unidos.