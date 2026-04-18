Oscar Schmidt é cremado com a camisa da Seleção Brasileira em cerimônia reservada

Família de Oscar Schmidt publicou sobre a despedida nas redes sociais do ex-jogador. LULUDI / Redrpodução/Redes Sociais

Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro, foi cremado na noite de sexta-feira (17) com a camisa da Seleção Brasileira. A cerimônia de despedida ocorreu de forma reservada e contou apenas com a presença de familiares.

O local da cremação não foi divulgado. A informação sobre a despedida íntima foi confirmada pela família, que publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo as manifestações de apoio após a morte do ex-jogador.

“A família agradece, com carinho, todas as mensagens de apoio, força e solidariedade. A despedida foi realizada de forma discreta, apenas entre parentes próximos. Pedimos respeito e privacidade neste momento. Obrigado pela compreensão”, diz a nota.

Maior ídolo do basquete nacional, Oscar morreu na tarde de sexta-feira (17), aos 68 anos, após passar mal em casa, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ele foi levado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, em Alphaville, mas não resistiu.

Desde 2011, o ex-jogador enfrentava problemas de saúde relacionados a um tumor cerebral. Nos anos seguintes, seguiu em tratamento e também relatou ter enfrentado um problema cardíaco. Nos últimos tempos, vivia de forma mais reservada ao lado da família.

Dono de uma trajetória histórica nas quadras, Oscar construiu uma carreira marcada por recordes e por atuações que o transformaram em referência do esporte brasileiro. Ele ficou conhecido como “Mão Santa” e se consolidou como um dos grandes pontuadores da modalidade, com lugar de destaque na Seleção Brasileira e nos Jogos Olímpicos.

Na semana passada, havia sido eleito para o Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro, homenagem à qual não compareceu. Representado pelo filho Felipe, recebeu o reconhecimento em um momento em que já mantinha rotina mais discreta.