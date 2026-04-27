Os próximos jogos de João Fonseca antes de Roland Garros já estão definidos; confira

A eliminação precoce de João Fonseca no Madrid Open não altera o planejamento do brasileiro na temporada de saibro. O tenista de 19 anos já tem uma sequência definida de torneios importantes na Europa, com foco na evolução até Roland Garros.
Fonseca foi superado pelo espanhol Rafael Jódar por 2 sets a 1, neste domingo (26), em um duelo equilibrado e marcado por oscilações. Apesar de reagir e vencer o segundo set, o brasileiro acabou derrotado na parcial decisiva, encerrando sua participação ainda no início da competição em Madri.
Mesmo com a queda, Fonseca segue em ritmo intenso no circuito. O próximo compromisso será o Masters 1000 de Roma, disputado entre os dias 6 e 17 de maio. O torneio italiano é um dos principais preparatórios para Roland Garros e costuma reunir os principais nomes do circuito.
Na sequência, o brasileiro também tem presença prevista no ATP 500 de Hamburgo, que acontece entre 16 e 23 de maio na Alemanha. A competição serve como ajuste final antes do Grand Slam francês.
De olho em Roland Garros
O ponto alto da gira será Roland Garros, que começa no dia 24 de maio, em Paris. O torneio é o principal desafio de Fonseca até aqui na temporada e representa uma oportunidade de medir forças com a elite do tênis mundial em partidas de maior exigência.
A expectativa é de que o brasileiro, atual 31º do mundo, chegue mais adaptado ao saibro europeu após a sequência de torneios, buscando ganhar consistência e confiança para competir em alto nível.
Calendário de João Fonseca
- Masters 1000 de Roma: 6 a 17 de maio
- ATP 500 de Hamburgo: 16 a 23 de maio
- Roland Garros: 24 de maio a 7 de junho