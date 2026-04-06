Os fatores que pesaram na queda de Dorival do Corinthians 64 dias após título contra o Flamengo

Sessenta e quatro dias depois de vencer a Supercopa Rei, Dorival Júnior já não é mais o técnico do Corinthians. Além do título conquistado diante do Flamengo, em Brasília, o treinador também ergueu o troféu da Copa do Brasil, em dezembro, após vitória sobre o Vasco no Maracanã. As taças recolocaram o time paulista na prateleira de campeões nacionais após quase uma década.

Apesar dos títulos, a diretoria do Corinthians optou pelo desligamento de Dorival Júnior após a derrota para o Internacional, por 1 a 0, neste domingo, em jogo válido pelo Brasileirão. O revés em casa, na Neo Química Arena, foi a gota dágua para a saída do treinador, que estava pressionado no cargo. Veja abaixo os motivos que levaram à demissão de Dorival.

SEQUÊNCIA NEGATIVA

Com a derrota para o Inter, o Corinthians chegou a nove partidas consecutivas sem vitória na temporada. O time alvinegro não sabe o que é vencer desde o dia 19 de fevereiro, quando a equipe derrotou o Athletico Paranaense, em Curitiba, por 1 a 0, em partida do Campeonato Brasileiro.

De lá para cá, foram cinco empates e quatro derrotas, incluindo a eliminação nas semifinais do Paulistão para o Novorizontino.

- 22/02 - Portuguesa 1 x 1 Corinthians (Paulistão)

- 28/02 - Novorizontino 0 x 1 Corinthians (Paulistão)

- 11/03 - Corinthians 0 x 2 Coritiba - Brasileirão

- 15/03 - Santos 1 x 1 Corinthians - Brasileirão

- 19/03 - Chapecoense 0 x 0 Corinthians- Brasileirão

- 22/03 - Corinthians 1 x 1 Flamengo - Brasileirão

- 01/04 - Fluminense 1 x 3 Corinthians - Brasileirão

- 05/04 - Corinthians 0 x 1 Internacional - Brasileirão

DESEMPENHO RUIM

Para além dos resultados ruins, o Corinthians já não conseguia apresentar um bom futebol do ponto de vista coletivo. A falta de um padrão claro de jogo ficou escancarada na derrota para o Fluminense, no Maracanã, onde o time teve sérios problemas na recomposição defensiva e demonstrou falta de organização e agressividade para atacar. A equipe foi presa fácil para o tricolor carioca e fez um de seus piores jogos em 2026.

Nas derrotas em casa para Coritiba e Inter, jogando em casa, onde deveria adotar o papel de protagonista, o Corinthians careceu de criatividade para ligar o meio-campo ao ataque e sofreu com erros técnicos dos jogadores na hora da finalização. Descoordenado, deu brechas atrás e viu o adversário ser letal para alcançar a vitória em Itaquera.

Os desempenhos nos jogos citados diferem bastante da atuação, por exemplo, contra o Flamengo na decisão da Supercopa Rei. Na partida em Brasília, o Corinthians foi aplicado na marcação e demonstrou capacidade de transitar rapidamente entre ataque e defesa com consistência.

'DECISÕES' À VISTA

A demissão de Dorival acontece às vésperas de jogos importantes do Corinthians na temporada. Na quinta-feira, 9, o time alvinegro estreia na Copa Libertadores contra o Platense, na Argentina. No domingo, 12, faz clássico com o Palmeiras, em Itaquera, pelo Brasileirão, e na quarta-feira, 15, encara o Santa Fe, em casa, também pelo torneio continental.

Como as derrotas poderiam ampliar ainda mais a crise no Corinthians, a diretoria entendeu que uma mudança no comando técnico era necessária para dar uma "chacoalhada" no elenco.

PRESSÃO DA TORCIDA

"Não é mole não/Tem que ser homem para jogar no Coringão". Esta foi a frase entoada pela torcida do Corinthians após a derrota para o Inter. Antes do revés para a equipe gaúcha, a Gaviões da Fiel, principal organizada do time alvinegro, compareceu ao CT Joaquim Grava para cobrar jogadores, treinador e diretoria. A uniformizada exigiu uma melhora no desempenho do time já no jogo deste domingo - o que acabou não acontecendo.

Na ocasião, a Gaviões pediu explicações sobre algumas escalações e alterações de Dorival, que explicou o seu lado. Cabe ressaltar que o treinador sofreu com importantes baixas por lesão no período em que ficou sem vitória, como Yuri Alberto e Memphis Depay.

PEDIDOS POR MUDANÇA