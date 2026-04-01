Os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026

Os jogos de repescagem europeia e intercontinental, realizados nesta terça-feira (31), definiram as seis últimas seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026, que terá um total de 48 participantes pela primeira vez na história.

Após o sorteio realizado em Washington no início de dezembro, essas 48 seleções ficaram distribuídas em 12 grupos de quatro equipes cada, com as nações anfitriãs - Estados Unidos, México e Canadá - sendo as cabeças de chave dos Grupos D, A e B, respectivamente.

Durante o torneio, os dois primeiros colocados de cada chave vão se classificar automaticamente para a segunda fase, assim como os oito melhores terceiros.

As 32 seleções classificadas vão então disputar uma nova fase de mata-mata, os 16-avos de final, antes das oitavas.

Abaixo, estão os 12 grupos da Copa do Mundo da América do Norte, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho deste ano:

Grupo A

México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca

Grupo B

Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça

Grupo C

Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia

Grupo D

Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia

Grupo E

Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador

Grupo F

Países Baixos, Japão, Suécia e Tunísia

Grupo G

Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia

Grupo H

Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai

Grupo I

França, Senegal, Iraque e Noruega

Grupo J

Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia

Grupo K

Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia

Grupo L

Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá