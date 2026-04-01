Os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026

Os jogos de repescagem europeia e intercontinental, realizados nesta terça-feira (31), definiram as seis últimas seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026, que terá um total de 48 participantes pela primeira vez na história.
Após o sorteio realizado em Washington no início de dezembro, essas 48 seleções ficaram distribuídas em 12 grupos de quatro equipes cada, com as nações anfitriãs - Estados Unidos, México e Canadá - sendo as cabeças de chave dos Grupos D, A e B, respectivamente.
Durante o torneio, os dois primeiros colocados de cada chave vão se classificar automaticamente para a segunda fase, assim como os oito melhores terceiros.
As 32 seleções classificadas vão então disputar uma nova fase de mata-mata, os 16-avos de final, antes das oitavas.
Abaixo, estão os 12 grupos da Copa do Mundo da América do Norte, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho deste ano:
Grupo A
México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca
Grupo B
Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça
Grupo C
Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia
Grupo D
Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia
Grupo E
Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador
Grupo F
Países Baixos, Japão, Suécia e Tunísia
Grupo G
Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia
Grupo H
Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai
Grupo I
França, Senegal, Iraque e Noruega
Grupo J
Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia
Grupo K
Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia
Grupo L
Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá
* AFP