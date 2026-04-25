Orlando Magic aproveita fator casa e abre 2 a 1 contra o Detroit Piston na Conferência Leste

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Banchero foi um dos cestinhas do Magic. DON JUAN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Paolo Banchero e Desmond Bane marcaram 25 pontos cada um e comandaram o Orlando Magic na vitória por 113 a 105 sobre o Detroit Pistons neste sábado (25), no Kia Center, na Flórida. O Orlando lidera a série por 2 a 1, e o quarto jogo acontece na segunda-feira (27), novamente em Orlando.

Diante de sua torcida, o Orlando Magic conseguiu reverter uma desvantagem de 17 pontos a pouco mais de oito minutos para o fim da partida. É apenas a 13ª vez desde 1984, quando os playoffs da NBA passaram a ser disputados por 16 times, que o oitavo colocado de uma conferência começa vencendo a série por 2 a 1 contra o melhor time da conferência na temporada regular.

— Nossa defesa, nossa postura, nossa comunicação, tudo é muito importante— afirmou o técnico do Magic, Jamahl Mosley.

Já o treinador dos Pistons, J.B. Bickerstaff, demonstrou resignação com o resultado.

— Um jogo por vez. É assim que funcionam os playoffs. Se vencermos na segunda, recuperamos a vantagem de jogar em casa. Vamos aprender com o jogo de hoje — afirmou.

Lebron brilha, e Lakers ficam perto de vaga

Lebron tem feito ótimo playoff. KENNETH RICHMOND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Com 29 pontos, incluindo um arremesso de três pontos que empatou o jogo a 13 segundos do fim do tempo regulamentar, LeBron James foi fundamental para o Los Angeles Lakers vencer o Houston Rockets por 112 a 108 na prorrogação na noite de sexta-feira (24), no Toyota Center, em Houston, abrindo 3 a 0 na série melhor de sete da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste da NBA.

Após se recuperar de uma desvantagem de seis pontos a menos de 30 segundos do fim, o Los Angeles Lakers pode se tornar o primeiro time da liga a avançar às semifinais de conferência na noite de domingo, novamente em Houston. Nunca na história da NBA uma equipe conseguiu reverter uma desvantagem de 3 a 0.

O time de Los Angeles conseguiu aproveitar a segunda ausência de Kevin Durant no Houston Rockets pelo segundo jogo do confronto.

— É difícil vencer fora de casa nos playoffs e, mesmo sem o KD, eles são um ótimo time. Foi um grande teste, especialmente naquele momento em que estávamos perdendo por seis pontos — afirmou o técnico, dos Lakers, JJ Redick.

Aos 41 anos, LeBron James jogou mais de 45 minutos na sexta. Com Luka Doncic e Austin Reaves lesionados, ele disse não tem outra opção.

— Todos nós temos que nos esforçar um pouco mais por causa de tudo o que estamos perdendo. É um desafio e todos nós estamos tentando encontrar uma solução — disse James.

Durant ficou fora do jogo com uma entorse no tornozelo após ter perdido o primeiro jogo devido a uma lesão no joelho. Os Rockets estiveram perto da vitória, com vantagem de 101 a 95, mas novamente tiveram dificuldades para fechar o jogo.

— É óbvio que temos uma fraqueza em concluir o jogo. A quantidade e o tipo de erros que cometemos são gritantes, e não podemos tolerar isso — disse o técnico Ime Udoka, do Houston.

Sem Wembanyama, Spurs vencem Portland fora de casa e abrem 2 a 1

Castle liderou ataque dos Spurs. CAMERON BROWNE / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

O San Antonio Spurs superou a ausência de Victor Wembanyama para vencer o Portland Trail Blazers por 120 a 108 na noite de sexta-feira e abrir 2 a 1 na série. Stephon Castle foi o destaque do time de San Antonio ao marcar 33 pontos. O jogo 4 da série será disputado no domingo, novamente no Moda Center.

Wembanyama não jogou por estar se recuperando de uma concussão sofrida na terça-feira, no jogo 2. Portland chegou a liderar por 82 a 67 no terceiro quarto, mas permitiu a reação do rival, que com uma sequência de 21 a 5 iniciaram o último período com 88 a 87.