Operário e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30min, pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná.
Escalações para Operário x Fluminense
Operário: Elias; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Moraes; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Aylon, Caio Dantas (Pablo) e Berto. Técnico: Luizinho Lopes.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso (Alisson); Serna, Canobbio e Castillo (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía.
Arbitragem para Operário x Fluminense
Matheus Delgado Candançan (SP) auxiliado por Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP). VAR: Diego Pombo Lopez (BA).
Onde assistir à Operário x Fluminense
A partida será transmitida ao vivo na Amazon Prime.
