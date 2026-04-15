Onde assistir a Bayern x Real Madrid pelas quartas de final da Champions League

Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (15) pela volta das quartas de final da Champions League. O jogo ocorre às 16h, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.
A vantagem é do Bayern, que venceu o jogo de ida, em Madri, por 2 a 1. Agora, até um empate em casa classifica os alemães para a semifinal da Champions.
Escalações para Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Gnabry; Olise, Harry Kane e Luis Díaz. Técnico: Vincent Kompany.
Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Pitarch, Camavinga, Valverde e Arda Güler; Vinicius Jr. e Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa.
Onde assistir a Bayern de Munique x Real Madrid
A partida será transmitida ao vivo na HBO Max.
Jogos da Champions
