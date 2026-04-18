Olympique de Marselha perde na visita ao Lorient e se complica na luta por vaga na Champions

Escolhas táticas questionáveis, uma atitude apática e falhas defensivas: esse foi o coquetel indigesto servido pelo Olympique de Marselha, que foi derrotado por 2 a 0 pelo Lorient neste sábado (18), pela 30ª rodada da Ligue 1, um resultado que representa um duro golpe nas ambições europeias da equipe.

Com 52 pontos, o OM permanece na quarta colocação, mas pode ver o Lille - atualmente em terceiro, com um ponto a mais - abrir vantagem em sua partida deste sábado contra o Nice.

Lyon (5º, com 51 pontos) e Rennes (6º, com 50) também podem ultrapassá-lo no domingo, embora enfrentem jogos fora de casa contra Paris Saint-Germain e Strasbourg, respectivamente.

O Lorient - que não tem mais nada em disputa nesta reta final da temporada, prestou uma homenagem ao seu técnico, Olivier Pantaloni, e ao seu auxiliar, Yannick Cahuzac - ambos de saída ao fim da campanha -, ao consolidar sua nona colocação na tabela, com 41 pontos.

Após seguir para Marbella para um período de treinamentos, pela segunda vez desde que Habib Beye assumiu o comando, o Olympique de Marselha esperava apresentar um desempenho mais convincente do que aquele exibido na pouco inspirada vitória por 3 a 1 sobre o Metz.

O ex-técnico do Rennes não poupou recursos ofensivos, escalando cinco atacantes em sua formação inicial, incluindo o brasileiro Igor Paixão e Hamed Traoré, que foram utilizados como pontas. Essa escolha tática não apenas se mostrou infrutífera, como também criou uma grande vulnerabilidade sempre que a posse de bola era perdida, deixando verdadeiras 'avenidas' abertas no meio-campo para 'Les Merlus' explorarem.

Panos Katseris (28') e depois Bamba Dieng (58') castigaram o Marselha, que sofreu sua terceira derrota em quatro partidas.

A equipe de Beye, que vinha de uma sequência de 13 jogos sem perder para o Lorient e não era derrotada no Stade du Moustoir desde abril de 2012, vê em risco seu objetivo de se classificar para a próxima edição da Champions League.

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 17 de abril

Lens - Toulouse 3 - 2

Sábado, 18 de abril

Lorient - Olympique de Marselha 2 - 0

Angers - Le Havre

(16h05) Lille - Nice

Domingo, 19 de abril

(10h00) Monaco - Auxerre

(12h15) Nantes - Brest

Strasbourg - Rennes

Metz - Paris Football Club

(15h45) PSG - Lyon

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 63 27 20 3 4 61 23 38

2. Lens 62 29 20 2 7 57 29 28

3. Lille 53 29 16 5 8 49 34 15

4. Olympique de Marselha 52 30 16 4 10 58 40 18

5. Lyon 51 29 15 6 8 43 29 14

6. Rennes 50 29 14 8 7 49 41 8

7. Monaco 49 29 15 4 10 50 43 7

8. Strasbourg 43 28 12 7 9 46 34 12

9. Lorient 41 30 10 11 9 40 44 -4

10. Toulouse 37 30 10 7 13 41 42 -1

11. Brest 36 28 10 6 12 37 43 -6

12. Paris Football Club 35 29 8 11 10 37 45 -8

13. Angers 33 29 9 6 14 25 39 -14

14. Le Havre 29 29 6 11 12 24 37 -13

15. Nice 28 29 7 7 15 34 56 -22

16. Auxerre 24 29 5 9 15 23 37 -14

17. Nantes 19 28 4 7 17 24 45 -21

18. Metz 15 29 3 6 20 26 63 -37

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