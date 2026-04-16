Fonseca entra em quadra nesta sexta-feira. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Pelo quarto torneio consecutivo, João Fonseca terá pela frente um adversário do top 10 do ranking da ATP. Nesta sexta-feira (17), o brasileiro enfrenta Ben Shelton, número 6 do mundo, pelas quartas de final do ATP 500 de Munique.

Atual número 1 dos Estados Unidos, o tenista já conquistou quatro títulos na carreira. Em Grands Slams, o estadunidense tem duas semifinais disputadas.

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— Será um grande desafio para o Fonseca. O Shelton é número seis do mundo, está há um bom tempo no top 10 e tem um estilo diferente de jogadores como Sinner, Alcaraz e Zverev. Canhoto e muito forte no saque, ele traz um elemento novo para testar o João. Mesmo que o saibro não seja sua melhor superfície, ainda assim consegue se sustentar bem no serviço — analisa André Ghem, comentarista de tênis dos canais ESPN.

Este será o primeiro confronto entre os dois. Para Fonseca, mais um desafio contra um dos melhores da atualidade.

Em Indian Wells, derrota para Jannik Sinner, segundo do ranking na época; em Miami, contra o antigo líder Carlos Alcaraz, também foi derrotado; na última semana em Monte Carlo, o adversário foi Alexander Azverev, número 3, em um jogo bastante equilibrado.