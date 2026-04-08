Luis Roberto está fora da Copa do Mundo. Instagram / Arquivo pessoal

O narrador Luis Roberto, da TV Globo, será uma baixa na Copa do Mundo. O profissional foi diagnosticado com neoplasia na região cervical e terá de ficar no Brasil para realizar o tratamento.

Principal narrador da emissora, era o mais cotado para comandar os jogos da Seleção Brasileira no Mundial, assim como em outras partidas de destaque, como a abertura e a final.

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Ele terá de deixar os microfones de lado para focar no tratamento médico. A neoplasia cervical pode ser maligna ou benigna. A condição não foi detalhada pela emissora.

— São tumores que se originam na região da cabeça e do pescoço. Podem ser primários de língua, cavidade oral, laringe e possuem como fatores de risco consumo de álcool, cigarro, vírus como o HPV — explicou médica Camila Tombini dos Santos, especialista em oncologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.

Com 64 anos, Luis Roberto descobriu a doença em exames de rotina. A neoplasia é diagnosticada através de exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética.

Próximos passos

A TV Globo informou que não foi decidida a melhor forma para tratamento. No entanto, dependendo dos casos, pode envolver cirurgia com associação ou não de radioterapia. Tudo depende do estágio em que a doença se encontra.

— O tratamento é definido após realizado o estadiamento da doença. Isto é, onde está localizado o tumor, qual tamanho, se tem invasão de gânglios. O padrão inclui cirurgia, quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. Sempre é individualizado conforme características da doença e do paciente — finalizou Camila Trombini dos Santos.