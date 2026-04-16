'O Irã virá, sem dúvidas", à Copa do Mundo, diz presidente da Fifa

O Irã disputará "sem dúvidas" a Copa do Mundo de 2026, afirmou, nesta quarta-feira (15), o presidente da Fifa, Gianni Infantino, embora a participação da seleção asiática continue incerta a menos de dois meses do torneio devido ao conflito no Oriente Médio.

"O Irã virá, sem dúvidas", ao torneio que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá, afirmou Infantino durante um evento organizado pelo canal de televisão CNBC em Washington.

"Esperamos que, nesse momento [o início da Copa, em 11 de junho], a situação seja uma situação pacífica, o que realmente ajudaria", explicou o dirigente.

"Mas o Irã tem de vir, representa o seu povo, se classificou e os jogadores querem jogar", afirmou o presidente da Fifa.

A participação do Irã na Copa do Mundo havia sido colocada em dúvida devido à guerra com os Estados Unidos e Israel, que eclodiu em 28 de fevereiro.

"O esporte deve ser mantido fora da política", disse Infantino. "Se não houver mais ninguém que acredite em construir pontes, e mantê-las intactas e unidas, nós faremos esse trabalho", acrescentou.

A Copa do Mundo de 2026, a primeira a contar com 48 seleções, ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho.

O Irã está no Grupo G do Mundial, no qual enfrentará a Nova Zelândia e a Bélgica em Los Angeles, e o Egito em Seattle.