"Nunca joguei muito bem em Madri", admite Jannik Sinner

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Após título em Monte Carlo, italiano retomou liderança do ranking. VALERY HACHE / AFP

O tenista número 1 do mundo, Jannik Sinner, admitiu nesta terça-feira (21) que nunca foi muito bem sucedido em Madri, lamentando a desistência de seu rival Carlos Alcaraz, que está afastado, devido a uma lesão, deste torneio Masters 1000 disputado no saibro da capital espanhola.

O italiano de 24 anos conquistou o Masters 1000 de Monte Carlo em meados de abril, seu primeiro grande título no saibro, derrotando Alcaraz na final e, posteriormente, ultrapassando o espanhol para assumir a liderança do ranking mundial.

Seu objetivo na capital espanhola é manter sua sequência de vitórias nesta superfície e preparar-se para conquistar Roland Garros, entre 24 de maio e 7 de junho, o único Grand Slam que falta em sua coleção.

— Nunca joguei muito bem em Madri. Estou tentando melhorar como jogador, e este pode ser um dos desafios mais difíceis devido a certos fatores, como a altitude ou o vento — explicou o italiano durante um encontro com jornalistas.

Em Madri, seu melhor resultado na Caja Mágica, local onde acontecem os jogos do torneio aconteceu em 2023

— Tenho plena consciência de que o mais importante é Roland Garros. Estamos nos esforçando para chegar lá no melhor nível possível — disse o tenista que em 202023 chegou às quartas de final, mas acabou obrigado a desistir do torneio por conta de lesão.

Sinner expressou pesar pela ausência de Alcaraz em Madri, devido a uma lesão no punho, fato que, na noite de segunda-feira, colocou em dúvida a participação do espanhol em Roland Garros, uma vez que ele declarou não querer "forçar" nem "correr o risco" de agravar sua lesão.

— Desde o ano passado, disputamos muitos torneios juntos. Sei também que, se eu quiser enfrentar o Carlos (Alcaraz), será na final. E o caminho até uma final é muito longo— explicou Sinner, referindo-se ao histórico confronto decisivo em Roland Garros no ano passado, no qual acabou derrotado pelo espanhol, apesar de ter tido três match points a seu favor.

Em Madri Sinner irá estrear na segunda rodada, mas ainda não sabe qual será seu adversário, que deverá ser definido no qualifying.