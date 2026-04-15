Shelton é o atual número 6 do mundo. Foto por KENNETH RICHMOND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

João Fonseca enfrentará Ben Shelton nas quartas de final do ATP 500 de Munique. O norte-americano venceu o belga Alexander Blockx nesta quarta-feira (15) e avançou para seu primeiro duelo contra o brasileiro no circuito da ATP.

O confronto entre Fonseca e Shelton será na sexta-feira (17), ainda sem horário definido pelo organização do torneio alemão. O tenista dos Estados Unidos foi finalista em Munique em 2025.

— Vai ser um ótimo confronto, um que estava prevendo e esperando por ele. Somos dois artistas. Acho que os fãs vão gostar muito. É isso que eu mais amo — disse Shelton após se classificar.

O norte-americano é o atual número 6 do ranking, mas chegou a estar no top 5, em novembro do ano passado. Com 1m93cm, o canhoto tem seu principal golpe no saque. Contra Blockx, foram quatro aces.

Atual número 1 dos Estados Unidos, Shelton já conquistou quatro títulos. Em 2023, venceu o ATP 500 de Tóquio, no Japão; em 2024, o ATP 250 de Houston, em solo norte-americano; em 2025, ergueu o maior troféu da carreira no Masters 1000 do Canadá; e, nesta temporada, foi campeão no ATP 500 de Dallas, também nos Estados Unidos.

Em Grand Slams, o norte-americano tem duas semifinais no currículo. Em 2023, perdeu para Djokovic em Nova York. No ano passado, foi derrotado por Sinner no Australian Open.

Jogos de hoje em Munique