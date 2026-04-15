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Número 1 dos Estados Unidos será o adversário de João Fonseca no ATP 500 de Munique; saiba mais

Ben Shelton superou Alexander Blockx, da Bélgica, nesta quarta-feira (15)

João Praetzel

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