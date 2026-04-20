Norris descarta desistência e mantém McLaren na briga pelo título da Fórmula 1

Vencedor do prêmio de Revelação do Ano no Laureus World Sports Awards de 2026, Lando Norris reforçou que não pretende abrir mão da disputa pelo título da Fórmula 1, mesmo após um início de temporada abaixo das expectativas da McLaren. O britânico adota um discurso de confiança na reação da equipe e vê margem para crescimento ao longo do campeonato.

Atualmente na quinta posição do Mundial de Pilotos, Norris soma 25 pontos e aparece a 47 do líder Kimi Antonelli, da Mercedes, que tem sido o principal destaque da temporada até aqui. A Ferrari também figura entre as forças da frente.

Apesar do cenário, Norris rejeita qualquer mudança de foco para 2027 e sustenta que o campeonato segue em aberto. "Acho que nós podemos ter uma boa temporada, mesmo que não estejamos no lugar que queremos agora. Embora não tenhamos começado o ano onde queremos, ainda queremos lutar pelo campeonato. Este não é o caso de desistir e focar no próximo ano, eu não tenho nem certeza se essa abordagem funciona alguma vez", afirmou.

O piloto ainda recorre a exemplos recentes para justificar o otimismo dentro da McLaren. "Há vários exemplos em que não estávamos exatamente onde queríamos no início do ano, mas terminamos em uma posição muito mais forte no fim; 2023, 2024 e por aí vai. E somos uma equipe muito mais forte do que éramos antes. Já estivemos assim, conseguimos, aprendemos com isso. Eu confio que essa equipe sabe fazer isso de novo. Há muito trabalho duro à frente, mas estamos prontos para isso", completou.

Norris também reconheceu que o desempenho abaixo do esperado passa por fatores além da performance pura do carro. Segundo ele, problemas ao longo das primeiras etapas comprometeram o desenvolvimento e a adaptação da equipe.

"Não estamos em uma posição terrível, mas definitivamente temos que trabalhar para voltar a disputar vitórias. E ainda assim, temos que continuar assegurando que temos um carro capaz de vencer a cada fim de semana", disse.

Por fim, o britânico detalhou algumas das dificuldades enfrentadas neste início de campeonato. "Também tivemos alguns problemas que realmente não ajudaram o nosso desenvolvimento desses carros. Uma coisa que entendemos muito cedo é que o tempo no carro é muito importante para aprender como tirar o máximo, especialmente do motor. Margens muito, muito pequenas fazem uma diferença significativa. Combine isso com o fato de que não largamos na China e que não tivemos tempo suficiente na pista durante os treinos no Japão, fica fácil de ver onde estamos atrás", concluiu.