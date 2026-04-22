Norde Vôlei é campeão da Superliga B masculina

Jogadores do Norde festejam título da Superliga B. Mauricio Val / Divulgação/FV Imagem/CBV

O Norde Vôlei é o campeão da Superliga B masculina. Na decisão realizada nesta terça-feira (21), no ginásio Aécio Borba, em Fortaleza, o time cearense venceu o Montes Claros Vôlei (MG), de virada, por 3 sets a 2, parciais de 20/25, 25/20, 22/25, 25/12 e 15/12.

A conquista é inédita para o Nordeste. A região jamais havia comemorado um título de Superliga B.

O Norde Vôlei foi fundado em julho de 2024, pelo ex-jogador Marcelo Negrão, campeão olímpico em Barcelona-1992, que também é o técnico da equipe que venceu a Superliga C na temporada 2024. Na Superliga B foi semifinalista em 2024/2025.