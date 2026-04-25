No tie-break, Praia Clube supera Sesc RJ Flamengo e avança à final da Superliga feminina 

O Praia Clube sofreu para chegar à decisão da Superliga feminina de vôlei. Após levar uma virada, no jogo 2 do playoff semifinal, quando vencia o Sesc RJ Flamengo por 2 a 0 e desperdiçou quatro match points, o time de Uberlândia voltou ao ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e venceu por 3 a 2, parciais de 25/23, 36/34, 22/25, 11/25 e 15/13, após duas horas e 39 minutos de confronto.
Com o resultado, o Praia Clube fechou a série em 2 a 1 e agora vai enfrentar o o Minas Tênis Clube, no dia 3 de maio, às 10h, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.
Esta será a sexta final, em sete temporadas, entre as duas equipes mineiras. O Minas tem ampla vantagem de 4 a 1.
O Sesc RJ Flamengo contou com a força da torcida para quase repetir o feito da semana anterior. Foram 9.742 torcedores presentes, que atônitos, viram o time mineiro abrir 2 a 0, vibraram com a igualdade no placar e ficaram perto de comemorar uma nova virada, após a equipe dirigida por Bernardinhp abrir 12 a 10 no tie-break, mas levar a virada.
Com 31 pontos, a oposta estadunidense Morgahn Fingall foi a maior pontuadora em quadra e vencedora do Troféu VivaVôlei, de melhor do jogo.
Outros destaques foram a ponta estadunidense Payton Caffrey, que fez 17, e a central Adenízia, que marcou 15, sendo seis de bloqueio.
Pelo Sesc RJ Flamengo, a oposta Tainara e a ponta estadunidense Simone Lee marcaram 23 vezes cada, enquanto a ponteira Helena terminou com 22 pontos.