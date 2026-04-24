NFL: os vencedores e os perdedores do primeiro dia do draft 2026

Jeremiyah Love foi a terceira escolha geral do draft. EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O draft da NFL sempre tem vencedores e perdedores. Apesar da resposta só ser conhecida, de fato, no futuro, a partir do desempenho dos jogadores selecionados, é possível projetar quem ganhou e quem perdeu logo após o recrutamento.

Abaixo, veja quem largou na frente na primeira rodada do draft de 2026, que começou na quinta-feira (23).

Vencedores

Arvell Reese foi uma das boas escolhas dos Giants. EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

New York Giants

Foram duas escolhas no top 10 e os Giants parecem ter acertado em cheio nas duas. Primeiro, porque os dois jogadores selecionados vão suprir problemas da equipe. Segundo, o valor deles era considerado maior e a franquia não precisou se movimentar para pegá-los.

Na quinta escolha, os Giants ficaram com Arvell Reese, de Ohio State. Ele tem capacidade de ser um apressador de passe, mas tem mais talento como linebacker clássico. Dependerá dele e da equipe escolher qual será sua principal função.

Na 10ª escolha, os Giants deram a sorte do melhor jogador de linha ofensiva ainda estar disponível. Francis Mauigoa, de Miami, chega para ser titular como right tackle por muitos anos.

New York Jets

Apesar do draft ter sido em Pittsburgh, foi Nova Iorque que mais comemorou. Os Jets tiveram três escolhas na primeira rodada e foram seguros. A franquia terminou o dia com três bons prospectos que devem ajudar na reconstrução do time.

A segunda escolha geral foi dos Jets e o Edge David Bailey, de Texas Tech, foi a opção. Um atleta com grande explosão e uma máquina de derrubar quarterbacks.

Depois, dois reforços para o ataque. Na 16ª, o tight end Kenyon Sadiq, de Oregon, foi selecionado. Ele era o melhor prospecto da posição. Na 30ª posição, o wide receiver Omar Cooper Jr. chegará para trazer mais qualidade na função.

Essas duas escolhas fazem parte de um processo de mudanças, já que os Jets contarão com o veterano Geno Smith como titular, e ele ajudará na evolução desses talentos até um novo quarterback chegar.

Washington Commanders

Os Commanders podem ser considerados vencedores por selecionarem o melhor prospecto — em habilidades físicas — na sétima posição. O linebacker Sonny Styles, de Ohio State, chega para liderar a defesa de Washington por muitas temporadas.

O fato dele ter caído mais do que o esperado se deu por conta das necessidades das outras equipes. Assim os Commanders, que sonhavam com ele, não precisaram fazer nenhuma loucura para assegura-lo.

Perdedores

Los Angeles Rams

Ty Simpson foi uma escolha questionável. EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A decisão dos Rams na primeira rodada é bastante questionável. Uma franquia que chegou até a final da Conferência Nacional (NFC) na última temporada, tem poucos problemas para resolver e poderia ter melhorado ainda mais o time no draft.

No entanto, a opção da franquia foi por pensar no futuro. O quarterback Ty Simpson, de Alabama, foi selecionado na 13ª posição. Um jogador com pouca experiência, pois só fez 14 jogos no futebol americano universitário, e não apresentou tantos argumentos dentro de campo para ser uma escolha alta.

Ademais, os Rams contam com Matthew Stafford, atual MVP da NFL, como titular. Aos 38 anos, ainda pode entregar alto nível e deve permanecer por pelo menos mais duas temporadas. Los Angeles poderia ter selecionado um novo recebedor para buscar mais um título.

Miami Dolphins

Os Dolphins tiveram duas escolhas na primeira rodada e poderiam ter feito um trabalho melhor. Na 12ª, após troca oferecida pelos Cowboys, Miami selecionou Kadyn Proctor, offensive tackle de Alabama. No momento, havia prospectos melhores disponíveis.

Na 27ª posição, os Dolphins foram com Chris Johnson, cornerback de San Diego State. Apesar de ser uma posição necessária para o time, o jogador selecionado é questionável, porque jogou em uma conferência inferior no College Football e precisa melhorar alguns aspectos do seu jogo.

Arizona Cardinals

Os Cardinals foram os terceiros a escolher no primeiro dia. Eram duas opções: trocar por mais picks e reformular o time ao longo do draft, ou selecionar o melhor prospecto possível.

A primeira opção era a melhor avaliada, porque Arizona tem muitos problemas para resolver. Porém, os Cardinals optaram por selecionar o running back Jeremiyah Love, de Notre Dame.