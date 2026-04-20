NFL: escolha do draft será anunciada do Brasil pela terceira vez

Léo Ortiz, do Flamengo, anunciou escolha dos Patriots em 2025. Reprodução / Instagram / @patriots

O Brasil estará no draft da NFL pela terceira vez. O evento de recrutamento de jogadores oriundos do futebol americano universitário ocorre entre 23 e 25 de abril, em Pittsburgh, nos EUA.

Uma das escolhas do New England Patriots será anunciada em território brasileiro. Isso já ocorreu duas vezes, e em 2026 será pelo segundo ano seguido em parceria com a franquia.

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A seleção em questão será entre a quarta e a sétima rodada, no terceiro dia do draft, no sábado (25). A ação foi comunicada na última semana pelo general manager da NFL no Brasil, Luis Martinez, em evento no Rio de Janeiro, mas ainda não foi divulgado quem fará o anúncio nem de qual cidade ocorrerá.

A primeira vez que uma escolha foi anunciada no Brasil foi em 2022, quando o então jogador Filipe Luís revelou um jogador selecionado pelo Miami Dolphins diretamente do Cristo Redentor.

No ano passado, o zagueiro Leo Ortiz, revelado pelo Inter e atualmente no Flamengo, ficou responsável por informar a escolha dos Patriots, novamente na capital carioca.

Ambas as escolhas foram de 4ª rodada. No draft 2026, os Pats contam com oito escolhas que se enquadram para o anúncio vindo diretamente do Brasil, sendo duas de quarta rodada.

A franquia seis vezes campeã do Super Bowl é um dos quatro times da NFL com direitos de marketing no Brasil, assim como os Dolphins.