Draft da NFL ocorrerá pela 91ª vez na história. Félix Zucco / Agencia RBS

Enquanto a bola oval segue sem voar pelos campos da NFL, as equipes se preparam para a próxima temporada. De 23 a 25 de abril ocorre o draft 2026, que é o recrutamento de novos jogadores para a Liga, em Pittsburgh.

Os principais destaques do futebol americano universitário são avaliados pelas franquias e podem ser escolhidos em uma das sete rodadas do draft.

Na quinta-feira (23), a partir das 21h (de Brasília), ocorre a primeira rodada, na qual podem surgir as futuras grandes estrelas da NFL. Serão 32 escolhas anunciadas e o Las Vegas Raiders — equipe de pior campanha na última temporada — terá o direito de fazer a primeira escolha.

Na sexta-feira (24), a partir das 20h, são mais duas rodadas de seleções. No segundo dia costumam sair bons jogadores para brigar pela titularidade ou pelo menos fazer parte do elenco final para a temporada.

Por fim, as escolhas de quarta a sétima rodadas ocorrem no sábado (25), às 18h. No último dia podem ser selecionados grandes jogadores, mesmo que sejam avaliados inicialmente como prospectos de final de draft.

Horários e onde assistir o NFL draft 2026

Primeira rodada (23/4), às 21h: SporTV2, getv, ESPN, NFL Game Pass e DAZN;

SporTV2, getv, ESPN, NFL Game Pass e DAZN; Segunda e terceira rodadas (24/4), às 20h: SporTV3, ESPN, YouTube da NFL Brasil, NFL Game Pass e DAZN

SporTV3, ESPN, YouTube da NFL Brasil, NFL Game Pass e DAZN Quarta a sétima rodadas (25/4), às 18h: Disney+ Premium, NFL Game Pass e DAZN

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