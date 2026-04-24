NFL draft 2026 ao vivo: acompanhe as escolhas da primeira rodada

Draft da NFL terá sua primeira rodada nesta quinta (23). Félix Zucco / Agencia RBS

Começa nesta quinta (23), às 21h, o Draft 2026 da NFL. Até o próximo sábado (25), as franquias da liga selecionam os principais destaques do futebol americano universitário para reforçarem seus times a partir da próxima temporada.

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Na quinta-feira (23), a partir das 21h (de Brasília), ocorre a primeira rodada, na qual podem surgir as futuras grandes estrelas da NFL. Serão 32 escolhas anunciadas e o Las Vegas Raiders — equipe de pior campanha na última temporada — terá o direito de fazer a primeira escolha.

Na sexta-feira (24), a partir das 20h, são mais duas rodadas de seleções. No segundo dia costumam sair bons jogadores para brigar pela titularidade ou pelo menos fazer parte do elenco final para a temporada.

Por fim, as escolhas de quarta a sétima rodadas ocorrem no sábado (25), às 18h. No último dia podem ser selecionados grandes jogadores, mesmo que sejam avaliados inicialmente como prospectos de final de draft.

Horários e onde assistir o NFL draft 2026

Primeira rodada (23/4), às 21h: SporTV2, getv, ESPN, NFL Game Pass e DAZN;

SporTV2, getv, ESPN, NFL Game Pass e DAZN; Segunda e terceira rodadas (24/4), às 20h: SporTV3, ESPN, YouTube da NFL Brasil, NFL Game Pass e DAZN

SporTV3, ESPN, YouTube da NFL Brasil, NFL Game Pass e DAZN Quarta a sétima rodadas (25/4), às 18h: Disney+ Premium, NFL Game Pass e DAZN

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