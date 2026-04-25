NFL confirma data, horário e a segunda equipe da partida que será disputada no Maracanã

Confronto pela NFL no Brasil será realizado no Maracanã. Gleydson Ferreira / Agencia RBS

O terceiro jogo da história da NFL no Brasil será no dia 27 de setembro, um domingo, às 17h25min, pela Semana 3 da temporada regular da liga de futebol americano. O Maracanã, no Rio de Janeiro, receberá o jogo entre o Dallas Cowboys — anunciado como mandante — e o Baltimore Ravens, confirmado como visitante nesta sexta-feira (24) durante o draft da NFL.

Os dois primeiros confrontos no Brasil ocorreram em São Paulo, em 2024 e 2025, na Arena do Corinthians, em São Paulo. Na primeira vez, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers. Na segunda, o Los Angeles Chargers ganhou do Kansas City Chiefs.