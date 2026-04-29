Neymar pouco produz e o Santos apenas empata com o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana

Com lances isolados de Neymar, o Santos só empatou com o San Lorenzo, por 1 a 1, nesta terça-feira, em Buenos Aires, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo D da Copa sul-americana. Com o resultado, a equipe da Vila Belmiro somou o segundo ponto na chave, enquanto o time argentino chegou aos cinco. Faltam três jogos para o fim da fase de grupos.

Cuca escalou quatro jogadores no meio de campo, deixando Neymar mais livre e perto da área do San Lorenzo. O problema é que o time argentino pressionou muito, empurrado pela torcida.

Desta forma, Gabriel Brazão foi o mais exigido nos quinze primeiros minutos, com pelo menos duas belas defesas. O goleiro santista vibrou muito a cada intervenção.

O Santos só foi incomodar a zaga argentina aos 17 minutos com um chute de longa distância de Rollheiser, que não acertou o alvo. O meia argentino parecia estar em uma rotação superior ao restante do time do Santos, que não conseguia raciocinar para dar sequência às jogadas.

Se Brazão se apresentou muito bem quando exigido, o mesmo não se podia dizer do setor defensivo do Santos. Falhas na saída de bola e em lances aéreos possibilitaram oportunidades para o San Lorenzo.

Sumido na partida, Neymar foi alvo de um 'sanduíche' de dois defensores argentinos, aos 22 minutos. O camisa 10 santista ainda recebeu uma joelhada involuntária e precisou de atendimento médico.

Aos 27, o San Lorenzo aproveitou mais uma falha santista. Desta vez, foi Arão que teve a bola roubada no meio de campo. Cuello recebeu e arriscou da intermediária e contou com um leve desvio para superar Brazão: 1 a 0.

O gol não desestabilizou o Santos, que foi em busca do empate cinco minutos depois. Em jogada bem armada por Neymar e toque sutil de Rollheiser, Gabriel Barbosa bateu rápido para fazer 1 a 1.

O gol santista diminuiu o entusiasmo argentino. Neymar, Rollheiser e Bontempo apresentaram entrosamento no toque de bola e conseguiram manter o time brasileiro no campo de ataque na tentativa da virada no placar. E ela quase veio no último lance da primeira etapa. Em belo contra-ataque armado por Oliva, Neymar foi lançado na meia esquerda e bateu cruzado para fora.

O segundo tempo começou mais 'pegado', com várias faltas ríspidas. As equipes se revezaram no ataque. O San Lorenzo mais objetivo, arriscou finalizações, enquanto o Santos tentou jogadas em passes curtos. Em uma delas, Neymar levou perigo à meta do goleiro Gill.

A partir dos 20 minutos, o jogo perdeu em emoção com o excesso de faltas e muita reclamação com a arbitragem por parte dos dois times.

Nos acréscimos, o Santos teve a chance de um contra-ataque, mas errou o último passe. Já o San Lorenzo teve uma falta perigosa, mas Herazo mandou na barreira.

FICHA TÉCNICA

SAN LORENZO 1 X 1 SANTOS

SAN LORENZO - Gill; Herrera, Romaña, Montenegro e Tripichio; Insaurralde, Gulli (López) e De Ritis; Cuello (Gregório), Auzmendi (Herazo) e Reali (Barrios). Técnico: Gustavo Alvarez.

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (João Schmidt), Oliva e Gabriel Bontempo (Thaciano); Neymar, Rollheiser (Barreal) e Gabriel Barbosa (Mateus Xavier). Técnico: Cuca.

GOLS - Cuello aos 27 e Gabriel Barbosa aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luan Peres, Escobar e Lucas Veríssimo.

ÁRBITRO - Jhon Spina (COL).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.