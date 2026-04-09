Neymar na MLS? Site diz que estafe do atleta tem conversas iniciais com FC Cincinnati

O vínculo de Neymar com o Santos termina ao final de 2026 e o jogador pode estar traçando novos rumos para a carreira. Segundo o site americano The Athletic, é possível que a Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos, seja o próximo destino do craque.

Segundo o veículo, o FC Cincinnati, time do meia Evander, ex-Vasco, iniciou conversas com o estafe do atleta. O contato é preliminar e o clube americano ainda discute internamente se vale a pena investir na contratação do camisa 10 santista. No entanto, a diretoria do time da MLS sonda o interesse e as exigências de Neymar.

"O clube acredita que seu poder financeiro e novas instalações seriam atraentes para um craque como Neymar", diz um trecho da reportagem do The Athletic.

O que pode complicar o interesse do FC Cincinnati no camisa 10 do Santos é que o clube não possui vaga disponível para "Jogador Designado", mecanismo que possibilita salários acima do teto na MLS. Neste momento, Kévin Denkey, Miles Robinson e Evander ocupam as três vagas atribuídas pelo resto do ano, todos sob contratos de longo prazo e não devem ser comprados para abrir uma nova posição.

Antes do FC Cincinnati, o Chicago Fire entrou em negociação com Neymar quando deixou o Al Hilal em 2025. Porém, o brasileiro preferiu assinar um contrato de curto prazo com o Santos, clube que o projetou para o mundo da bola. Em dezembro de 2025, o jogador renovou o vínculo com o time alvinegro para mais uma temporada.