Neymar é tietado por ar gentinos em duelo continental contra o San Lorenzo: "Nunca esquecerei

A passagem de Neymar por Buenos Aires, durante o empate do Santos com o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana, foi além das quatro linhas. O camisa 10 virou protagonista também fora do jogo, ao receber uma recepção calorosa dos torcedores argentinos - algo que o próprio jogador admitiu nunca ter vivenciado fora do Brasil.

O perfil oficial do San Lorenzo destacou o gesto do brasileiro nas redes sociais, exaltando a troca de carinho entre jogador e torcida. Neymar fez questão de agradecer pelo apoio recebido e deixou o estádio impressionado com a atmosfera criada pelos torcedores locais.

Em vídeo divulgado pelo clube argentino, o atacante retribuiu o carinho e demonstrou surpresa com o que viveu no estádio:

"Olá, fãs do San Lorenzo, obrigado por me receberem tão bem, fico feliz, foi um grande jogo e, bom, nunca esquecerei o carinho que vocês deram a mim e ao meu povo. Beijinho a todos e nos vemos lá (...) Incrível a torcida, cantaram toda a partida e me receberam muito bem. Nunca havia passado por isso fora do Brasil e para mim é um grande prazer, uma honra receber esse carinho."

CENA EMOCIONANTE COM CRIANÇA MARCA A NOITE

Um dos momentos mais simbólicos da noite envolveu uma criança que entrou em campo ao lado de Neymar. O menino já estava visivelmente emocionado antes mesmo de encontrar o jogador e não conteve as lágrimas ao ficar frente a frente com o ídolo.

O camisa 10 percebeu a situação, trocou algumas palavras com o garoto e o acolheu com carinho - cena que rapidamente viralizou e reforçou o impacto do brasileiro fora do país.

ADVERSÁRIOS TAMBÉM SE RENDERAM

Dentro de campo e na ida para o vestiário, Neymar também foi alvo da admiração dos jogadores do San Lorenzo. O meia Ezequiel Herrera revelou que fez questão de pedir a camisa do craque ainda durante a partida e comemorou como uma conquista especial.

"Eu trouxe a camiseta e a verdade é que estou muito feliz, muito emocionado. Eu pedi a ela quando o jogo começou, eu estava marcando. Ele me disse que não a tinham pedido, que estava falando comigo, então eu disse, tudo bem. Todos a queriam (se referindo aos jogadores do San Lorenzo), mas fui o primeiro (...) Algo muito lindo e emocionante."

Além disso, o atleta comentou sobre a interação que teve com o brasileiro durante a partida e revelou o clima no vestiário com seus companheiros:

"Quando começou o jogo, pedi para trocar de camiseta, depois ele cumpriu sua palavra e trocou. E em uma (jogada) no meio de campo ele fez algo que só ele faz e me deixou mal. E eu disse: 'Não, não me faça isso'. (Depois do jogo) quando entramos no vestiário com meus colegas, todos vinham ver a camiseta, estavam contentes. É algo incrível".

O jogador ainda brincou ao mostrar o uniforme para a câmera, afirmando que pretende guardar a peça como recordação, sem sequer lavá-la. E, questionado se a camisa estava cheirosa, afirmou que sim e deu para os repórteres sentirem o perfume, em tom descontraído.

Após a partida, Neymar também utilizou as redes sociais para agradecer pela recepção e destacar o significado do momento. O brasileiro publicou uma imagem da homenagem recebida do clube argentino - um quadro de boas-vindas - e reforçou o quanto a experiência foi marcante.

"Quero agradecer a todos os que foram ao estádio, obrigado pelo carinho. Isso demonstra demais o que fiz no futebol! Obrigado, San Lorenzo. Dia especial que ficará na minha memória e na da minha família".