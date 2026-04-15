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Neymar discute com torcedor na Vila Belmiro e dispara: "Faço até mais do que deveria"

Episódio aconteceu após o empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, nest terça-feira (14)

Estadão Conteúdo

Marina Borges

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS