Neuer brilha e Bayern de Munique vence o Real Madrid na ida das quartas da Champions

Bayern de Munique venceu no Santiago Bernabéu. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A noite mágica de Champions League no Santiago Bernabéu não foi favorável ao Real Madrid nesta terça-feira (7). O maior campeão da competição se complicou no confronto de ida das quartas de final contra o Bayern de Munique, pois os alemães venceram por 2 a 1, com gols de Luis Díaz e Harry Kane — Mbappé descontou, mas principalmente por uma partida memorável de Manuel Neuer.

O goleiro alemão relembrou aos esquecidos o motivo de ser considerado um dos melhores da história. Foram nove defesas dele ao longo da partida, de todos os jeitos possíveis. Até mesmo quando foi vazado, a bola entrou por muito pouco após uma defesa espetacular.

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O resultado foi excelente para o Bayern, que definirá a vaga para a semifinal em Munique, na próxima quarta-feira (22). O empate classifica os alemães para enfrentar PSG ou Liverpool.

O Real Madrid precisa de uma vitória simples para se manter vivo na prorrogação. Triunfo por dois ou mais gols garantem os espanhóis na próxima fase.

Primeiro tempo de boas chances

A bola rolou e a intensidade foi vista de ambos os lados em poucos segundos. Jogo importante que, apesar do mando do Real Madrid, o Bayern ditou o ritmo. Com nove minutos, os alemães tiveram chance com Upamecano na área, mas Álvaro Carreras salvou em cima da linha.

Os espanhóis não ficaram apenas na defesa. Dos pés de Mbappé, duas vezes, e Vini Jr. ocorreram finalizações perigosas, porém, defendidas por Manuel Neuer.

Antes de abrir o placar, o Bayern teve duas chances criadas por meio de erros de saída de bola do Real Madrid. No entanto, foi na qualidade coletiva que os alemães marcaram.

Aos 40 minutos, Kane passou para Gnabry, que em dois toques deixou Díaz na cara de Lunin. O colombiano venceu com facilidade o embate contra o ucraniano.

Gol rápido e Neuer brilhando

Foram necessários 20 segundos de bola rolando no segundo tempo para o planejamento do Real Madrid durante o intervalo ser jogado no lixo. Kane recebeu passe de Olise na entrada da área e finalizou com categoria para ampliar a vantagem.

A equipe mandante sentiu o golpe e demorou a reagir. Aos 15 minutos, Upamecano até ajudou com um recuo ruim que deixou Vini Jr. na cara de Neuer. Contudo, o atacante brasileiro sentiu a pressão e perdeu uma grande chance.

Cinco minutos depois, Mbappé teve outra boa chance e fez tudo certo: chute cruzado, rápido e rasteiro. Neuer mostrou mais uma vez o motivo de ser considerado um dos melhores goleiros da história e fez a defesa com uma das mãos.

Aos 28 minutos, após muito tentar, finalmente a bola entrou, mas com muito sofrimento. Alexander-Arnold cruzou na área e Mbappé apareceu na segunda trave para finalizar. Neuer defendeu de forma milagrosa, mas a bola bateu no travessão e quicou dentro. O relógio do árbitro vibrou para confirmar o gol do Real Madrid.

A torcida se levantou no Bernabéu e empurrou o time em busca do empate. No entanto, o goleiro alemão seguiu fazendo boas defesas. Quando a bola não ia no gol, ela passava muito próxima.

Do outro lado, os alemães também tiveram oportunidades de ampliar, mas o preciosismo foi alto demais.