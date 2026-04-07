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Grande vantagem
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Neuer brilha e Bayern de Munique vence o Real Madrid na ida das quartas da Champions

Goleiro alemão fez nove defesas para segurar Mbappé e Vini Jr.; no ataque, Luis Díaz e Harry Kane deram grande passo para avançar à semifinal

Alex Torrealba

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