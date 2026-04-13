Plataforma de streaming anuncia documentário que retrata trajetória de Rafael Nadal

Carreira de Rafael Nadal vai virar documentário da Netflix. Thomas COEX / AFP

Um dos maiores nomes da história do tênis mundial, o espanhol Rafael Nadal vai ter a sua história retratada em um documentário. Nesta segunda-feira (13), a Netflix anunciou a estreia de Rafa para o dia 29 de maio. A obra vai contar a carreira extraordinária do atleta com uma abordagem cinematográfica.

Momentos inéditos da sua vida dentro e fora das quadras serão intermediados com depoimentos de nomes importantes do esporte como Novak Djokovic, Roger Federer e John McEnroe. A ideia é mostrar traços que revelam quem é o homem que se esconde por trás da lenda.

O documentário terá relatos de familiares, integrantes de sua equipe e pessoas mais próximas do seu convívio para oferecer um olhar abrangente e inédito sobre Nadal. A obra também mostrará o preço físico e emocional que moldou a sua trajetória.

A peça de divulgação mostra Nadal em quadra e intercala imagens de sua infância e vida adulta. "As pessoas acham que eu era um vencedor. Eu não sou um vencedor, eu sou um competidor. O que sempre me motivou foi a vontade de seguir lutando", mostra o trecho do documentário com a voz do ex-astro espanhol do tênis.

Legado nas quadras

A vida, os títulos, a fama e os seguidos problemas de contusão dão o tom do documentário que retrata, ainda, o legado que ele deixou nas quadras por sua extensa conquistas de troféus e também pelo amor ao esporte e a decisão de parar.

Rafa contará a história do atleta desde os três anos de idade até seu retorno às competições, em 2024. Zach Heinzerling, vencedor do Emmy e indicado ao Oscar, será o diretor da série.

Carreira vencedora

Em 23 anos atuando como profissional, Nadal conquistou 92 títulos, sendo 22 Grand Slams. Junto com Roger Federer e Novak Djokovic, ele fez parte do chamado Big 3, trio que dominou o circuito masculino de tênis por mais de duas décadas.