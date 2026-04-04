Náutico vence a Ponte Preta e fica na parte de cima da tabela da Série B do Brasileirão

O Náutico emplacou a sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer por 1 a 0 a Ponte Preta, neste sábado (4), no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), pela terceira rodada. O resultado premiou o time pernambucano, que marcou anotou o tento da vitória aos 32 minutos do segundo tempo, com Vinícius cobrando pênalti.
O triunfo deixou o Náutico com seis pontos. Com apenas um empate em três confrontos, a equipe de Campinas ocupa a parte debaixo da tabela neste início de competição.
Desde os primeiros minutos de jogo, o Náutico impôs uma marcação alta, com pressão na saída de bola e não dando espaços para a Ponte Preta. Criou boas chances, mas não caprichou nas finalizações.
De outro lado, a Ponte Preta, pressionada, se concentrou mesmo em se defender pra suportar a pressão. Mas se soltou nos minutos finais, quando William Pottker teve duas chances dentro da área, ambas neutralizadas pelo bloqueio do goleiro Muriel.
O segundo tempo começou com o mesmo desenho tático. Mas a Ponte Preta quase abriu o placar aos 10 minutos, quando Luis Phelipe entrou na área, se livrou da marcação e driblou Muriel antes de finalizar. O zagueiro Igor Fernandes salvou o time da casa de cabeça, em cima da linha.
Este lance deu mais confiança ao time paulista, que passou a tocar bola de forma consciente. O time pernambucano tentava manter a pressão, exigindo duas boas defesas de Diogo Silva, aos 15 minutos.
O jogo começou a mudar aos 21 minutos, quando Saravia perdeu a bola no meio-campo e depois cometeu falta, como último homem, em cima de Victor Andrade. No minuto seguinte, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli anotou pênalti em cima de Dodô, numa dividida com Thalys. Mas o VAR advertiu o árbitro, que foi ao vídeo e anulou o lance.
Com um jogador a mais, o Náutico aumentou a pressão e conseguiu outro pênalti, aos 30 minutos, após chute de Ramon que bateu no braço de Bruno Lopes. Desta vez, o árbitro estava em cima do lance e não teve duvidas em marcar. Na batida, Vinícius deslocou o goleiro Diogo Silva: 1 a 0, aos 32.
Mesmo em vantagem, o Náutico não recuou e manteve seu ritmo forte. Teve outras chances e poderia ter ampliado o placar. A Ponte Preta, sem força, não reagiu. Aos 46 ainda ficou sem Jonathan Cafu que fez falta por trás em cima de Victor Andrade e acabou expulso.
Na quarta rodada, o Náutico vai sair diante do Ceará, dia 11, às 20h30, em Fortaleza (CE). No mesmo dia, porém mais cedo, às 18 horas, a Ponte Preta recebe em Campinas (SP) o Vila Nova-GO.
FICHA TÉCNICA
NÁUTICO 1 X 0 PONTE PRETA
NÁUTICO - Muriel; Matheus Ribeiro (Arnaldo), Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Leonai (Ramon), Wenderson e Juninho (Victor Andrade); Dodô, Paulo Sérgio (Derek) e Vinícius. Técnico: Hélio dos Anjos.
PONTE PRETA - Diogo Silva; Thalys, Márcio Silva, David Braz e Diego Porfírio (Danilo Barcelos); Rodrigo Saravia, Murilo e Élvis (André Lima); Bryan Borges (Jonathan Cafu), William Pottker (Rodriguinho) e Luis Phelipe (Bruno Lopes). Técnico: Rodrigo Santana.
GOL - Vinícius, aos 32 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Leonai, Dodô e Wenderson (NAU). Luis Phelipe (PON).
CARTÕES VERMELHOS - Saravia e Jonathan Cafu (PON).
ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (MG).
RENDA - R$ 170.834,00.
PÚBLICO - 5.724 torcedores.
LOCAL - Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).