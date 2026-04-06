Napoli vence Milan e assume vice-liderança do Italiano; Juventus encosta no G4

O Napoli venceu o Milan por 1 a 0 nesta segunda-feira (6), no jogo que fechou a 31ª rodada do Campeonato Italiano, e assumiu a vice-liderança na tabela, sete pontos atrás da Inter de Milão.

O único gol da partida no estádio Diego Armando Maradona foi marcado no segundo tempo pelo atacante Matteo Politano (79'), que aproveitou bola mal afastada pela defesa milanista após cruzamento para bater forte de primeira e balançar a rede do goleiro Mike Maignan.

Um dia depois da goleada sobre a Roma por 5 a 2, a Inter acompanhava o duelo entre seus principais perseguidores esperando um empate, mas a vitória dos napolitanos também não foi um mau negócio.

Faltando sete rodadas para o fim do campeonato, os 'nerazzurri' somam 72 pontos, contra 65 do Napoli, enquanto o Milan cai para a terceira posição, com 63.

Intenso e equilibrado, o jogo mais aguardado desta 31ª rodada correspondeu às expectativas, com o time comandado pelo técnico Antonio Conte emendando sua sua quinta vitória consecutiva e mantendo vivas as esperanças de tirar o título da Inter, como fez na temporada passada.

"É uma vitória que traz confiança. Temos que continuar assim e focar em nós mesmos, não na Inter, que é muito forte, sem esquecer que nosso objetivo é a Liga dos Campeões", disse Conte após a partida.

- Juve encosta no G4 -

A disputa pela quarta e última vaga na Champions também está esquentando: ao empatar em 0 a 0 com a Udinese (11ª), o Como (4º) volta a se ver ameaçado pela Juventus (5ª), que derrotou o Genoa (14º) por 2 a 0.

Mais uma vez, o Como dominou, mas não conseguiu mover o placar, encerrando uma série de cinco vitórias seguidas.

O time lombardo segue dentro do G4 com 58 pontos, mas agora tem apenas um de vantagem sobre a Juve, que bateu o Genoa com gols do brasileiro Bremer (4') e do americano Weston McKennie (17').

Quem se deu mal no fim de semana foi a Roma (6ª, 54 pontos), que se afastou da zona da Champions e viu a Atalanta (7ª) aparecer no retrovisor.

A 'Dea' visitou o Lecce (18º) nesta segunda-feira e conseguiu uma vitória tranquila por 3 a 0 para ficar um ponto atrás dos 'giallorossi'.

--- Resultados da 31ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

Sábado, 4 de abril

Sassuolo - Cagliari 2 - 1

Hellas Verona - Fiorentina 0 - 1

Lazio - Parma 1 - 1

Domingo, 5 de abril

Cremonese - Bologna 1 - 2

Pisa - Torino 0 - 1

Inter - Roma 5 - 2

Segunda-feira, 6 de abril

Udinese - Como 0 - 0

Lecce - Atalanta 0 - 3

Juventus - Genoa 2 - 0

Napoli - Milan 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 72 31 23 3 5 71 26 45

2. Napoli 65 31 20 5 6 47 30 17

3. Milan 63 31 18 9 4 47 24 23

4. Como 58 31 16 10 5 53 22 31

5. Juventus 57 31 16 9 6 54 29 25

6. Roma 54 31 17 3 11 42 28 14

7. Atalanta 53 31 14 11 6 44 27 17

8. Bologna 45 31 13 6 12 40 37 3

9. Lazio 44 31 11 11 9 32 29 3

10. Sassuolo 42 31 12 6 13 38 41 -3

11. Udinese 40 31 11 7 13 35 42 -7

12. Torino 36 31 10 6 15 35 53 -18

13. Parma 35 31 8 11 12 22 39 -17

14. Genoa 33 31 8 9 14 36 44 -8

15. Fiorentina 32 31 7 11 13 36 44 -8

16. Cagliari 30 31 7 9 15 32 44 -12

17. Cremonese 27 31 6 9 16 26 46 -20

18. Lecce 27 31 7 6 18 21 43 -22

19. Hellas Verona 18 31 3 9 19 22 53 -31

20. Pisa 18 31 2 12 17 23 55 -32