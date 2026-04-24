Napoli goleia Cremonese (4-0) e adia título da Inter de Milão

A Serie A não terá um campeão neste fim de semana: o Napoli goleou o Cremonese por 4 a 0 nesta sexta-feira (24), na abertura da 34ª rodada, adiando, assim, em pelo menos uma semana, a possibilidade de a Inter de Milão conquistar o 'Scudetto'.

Para garantir o título no domingo, a Inter precisava derrotar o Torino nesse dia, ao mesmo tempo em que necessitava de tropeços do Milan, que enfrenta a Juventus, também no domingo, e do Napoli, nesta sexta-feira.

A primeira dessas condições não foi cumprida. O Napoli ocupa agora a segunda colocação, com 69 pontos, nove atrás da Inter (78) e três pontos à frente do Milan (66).

Além disso, esta vitória ajuda o Napoli a encerrar uma má fase, visto que a equipe havia conquistado apenas um ponto nas duas rodadas anteriores do campeonato (um empate na visita ao Parma e uma derrota em casa para a Lazio).

Na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, a equipe de Antonio Conte deu um passo quase decisivo, abrindo uma vantagem de 11 pontos sobre o Como e a Roma, que ocupam, atualmente, a quinta e a sexta posições, respectivamente.

A partida desta sexta-feira no Estádio Diego Maradona foi, em grande parte, sem grandes emoções e se resumiu a um monólogo do atual campeão italiano.

O escocês Scott McTominay abriu o placar logo aos três minutos, e o Napoli ampliou a vantagem em um momento de grande importância psicológica, nos acréscimos do primeiro tempo, graças a um gol contra de Filippo Terracciano (45') e um gol do belga Kevin De Bruyne (45+3').

Esses dois gols rápidos garantiram um segundo tempo muito tranquilo, durante o qual o brasileiro Alisson Santos (52') marcou o quarto e último gol.

Com essa derrota, a luta do Cremonese contra o rebaixamento fica cada vez mais difícil. O time agora caiu para a zona de rebaixamento (18º lugar), com um saldo de gols inferior (-25 contra -24) ao do Lecce (17º), que vai enfrentar o Hellas Verona (19º) neste sábado.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Italiano:

Sexta-feira, 24 de abril

Napoli - Cremonese 4 - 0

Sábado, 25 de abril

(10h00) Parma - Pisa

(13h00) Bologna - Roma

(15h45) Hellas Verona - Lecce

Domingo, 26 de abril

(07h30) Fiorentina - Sassuolo

(10h00) Genoa - Como

(13h00) Torino - Inter

(15h45) Milan - Juventus

Segunda-feira, 27 de abril

(13h30) Cagliari - Atalanta

(15h45) Lazio - Udinese

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 78 33 25 3 5 78 29 49

2. Napoli 69 34 21 6 7 52 33 19

3. Milan 66 33 19 9 5 48 27 21

4. Juventus 63 33 18 9 6 57 29 28

5. Como 58 33 16 10 7 57 28 29

6. Roma 58 33 18 4 11 46 29 17

7. Atalanta 54 33 14 12 7 45 29 16

8. Bologna 48 33 14 6 13 42 39 3

9. Lazio 47 33 12 11 10 34 30 4

10. Sassuolo 45 33 13 6 14 41 44 -3

11. Udinese 43 33 12 7 14 38 43 -5

12. Torino 40 33 11 7 15 37 54 -17

13. Genoa 39 33 10 9 14 40 46 -6

14. Parma 39 33 9 12 12 24 40 -16

15. Fiorentina 36 33 8 12 13 38 45 -7

16. Cagliari 33 33 8 9 16 33 47 -14

17. Lecce 28 33 7 7 19 22 46 -24

18. Cremonese 28 34 6 10 18 26 51 -25

19. Hellas Verona 18 33 3 9 21 23 56 -33

20. Pisa 18 33 2 12 19 24 60 -36

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