Esportes

Espaço de transformação
Notícia

"Não quero construir cadeias, esporte é o caminho", diz Rozeli, idealizadora de projeto social na Restinga 

Há 30 anos, o Renascer da Esperança oferece oficinas de boxe, futebol, karatê, basquete, skate e judô, mas enfrenta limitações de recursos

Luis Gustavo Santos

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Gabriela Ferreira

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