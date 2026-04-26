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Humildade

"Não posso me comparar a Nadal, Federer ou Djokovic", afirma Sinner

Após vencer 24 partidas seguidas em Masters 1000, Sinner destaca diferença para lendas como Nadal, Federer e Djokovic.

AFP

Zero Hora

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