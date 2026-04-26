"Não posso me comparar a Nadal, Federer ou Djokovic", afirma Sinner

Sinner tem 27 títulos na carreira, cinco em Grand Slam. THOMAS COEX / AFP

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, afirmou neste domingo (26) em Madri, após garantir sua 24ª vitória consecutiva em uma partida de Masters 1000, que não pode ser comparado a Rafael Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic.

— Eles conquistaram tanto em suas carreiras, e eu ainda estou apenas começando. Eles estão em outro nível. Quanto a mim, estou feliz por estar aqui. Estou feliz por jogar o maior número possível de partidas — disse o italiano após derrotar o dinamarquês Elmer Moller, avançando assim para as oitavas de final do Masters 1000 da capital espanhola.

Sinner também comentou o assunto que tem predominado no torneio. As desistências por conta de uma misteriosa virose.

— Não sei se isso é algo que acontece apenas aqui ou de modo geral, mas pode acontecer. Quando alguém fica doente, e estamos sempre muito próximos uns dos outros nos refeitórios e na academia, é simplesmente algo que pode ocorrer —observou o italiano que ganhou os quatro últimos Masters disputados.

O número 1 também teceu elogios ao jovem talento espanhol Rafael Jódar, a quem poderá enfrentar nas quartas de final caso ambos continuem avançando na competição.

— Ele é um jogador muito talentoso. Bate na bola com grande precisão e potência. Dá para perceber só pelo som quando ele a golpeia. Ele será um jogador extraordinário no futuro, e já está provando isso. Gosto da mentalidade dele. É bastante tranquila— concluiu Sinner.