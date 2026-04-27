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Nadador do Grêmio Náutico União termina no top 10 da Copa do Mundo de águas abertas

Victor Moreno alcançou a 10ª colocação nos 10 km, melhor resultado brasileiro na etapa desde 2024

André Silva

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