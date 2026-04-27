Nadador do Grêmio Náutico União termina no top 10 da Copa do Mundo de águas abertas

Victor Moreno foi top 10 em duas provas na Espanha. Satiro Sodré / CBDA/Divulgação

Em sua primeira participação em uma etapa do Circuito da Copa do Mundo de Águas Abertas, o nadador Victor Moreno, do Grêmio Náutico União, obteve expressivos resultados, em Ibiza, na Espanha, onde foi realizada a segunda prova da temporada.

Na disputa dos 10 km, prova olímpica, ele finalizou na 10ª colocação, com o tempo de uma 1h52min56seg40. O resultado não era conquistado por um nadador do Brasil desde 2024, quando Matheus Melecchi, também atleta do clube gaúcho, foi 10º em Portugal.

Melecchi foi o segundo melhor brasileiro em Ibiza, finalizando em 23º, com o tempo de 1h53min40seg60. Mais dois unionistas caíram na água na Espanha: Bernardo Gavioli fez 1h54min0seg90 e foi o 32º, enquanto Luiz Felipe Loureiro nadou em 1h54min25seg40 e acabou com o 36º lugar.

Outro brasileiro na prova foi Leonardo de Macedo (Curitibano-PR), que fez o tempo de 1h55min16seg20 e acabou na 39ª colocação. O campeão foi o húngaro Dávid Betlehem, bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O pódio ainda teve o francês Sacha Velly e o italiano Andrea Filadelli.

Sprint

Os brasileiros voltaram a nadar na prova sprint 3 km, com Leonardo de Macedo terminando em sétimo e Victor Moreno finalizando na décima posição.

Matheus Melecchi foi o 15º colocado e Bernardo Gavioli acabou na 19ª posição.

O húngaro Betlehem repetiu a vitória dos 10 km e garantiu mais um ouro, seguido pelo italiano Gregorio Paltrineri e pelo francês Marc-Antoine Olivier.

Feminino

Vice-campeã olímpica em Paris e atual campeã mundial dos 10 km e 5 km, a australiana Moesha Johnson venceu as duas provas femininas em Ibiza.

Nos 10 km, espanhola Ángela Martínez levou a prata e a húngara Viktoria Mihalyvari-Farkos ficou com o bronze.