MP-SP denuncia ex-diretores do Corinthians por desvio de R$ 3,4 milhões dos cofres do clube

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou nesta quinta-feira, 16, três ex-dirigentes do Corinthians além de um antigo funcionário do clube por um esquema que teria desviado R$ 3,4 milhões dos cofres do clube entre 2018 e 2023, período de mandato dos ex-presidentes Andres Sanchez e Duílio Monteiro Alves. A informação foi divulgada primeiramente pelo ge e confirmada pelo Estadão.

A denúncia, formalizada pelo promotor Cassio Roberto Conserino, aponta como principais articuladores João Odair de Souza, conhecido como "Caveira", que atuou como motorista e assessor de segurança de Andres e consultor de Duilio, além de Roberto Gavioli (gerente financeiro), Matias Antonio Romano de Ávila e Wesley Lúcio Cavalcante Melo (ex-diretores financeiros). A reportagem busca contato com os envolvidos e a matéria será atualizada em caso de manifestação.

De acordo com as investigações, o montante desviado de R$ 3.472.485,72 - que, em valores atualizados até março de 2026, alcança a cifra de R$ 7,3 milhões - foi retirado do clube sob o pretexto de adiantamentos para despesas de segurança que nunca foram devidamente comprovadas.

Caveira é investigado por apropriação indébita majorada praticada de forma continuada. A denúncia cita que ele utilizou sua posição de confiança junto às presidências para receber repasses vultosos em seu CPF e na conta de sua empresa, a JOS Serviços Expedientes Ltda. Gavioli, Ávila e Melo foram denunciados pelo mesmo crime, mas na forma, mas na modalidade de omissão relevante.

De acordo com a denúncia, à qual o Estadão teve acesso, o esquema era operado por meio de uma "Central de Solicitações", plataforma interna na qual eram registrados pedidos de adiantamentos sem a apresentação de notas fiscais, contratos ou recibos, burlando a fiscalização do clube.

A investigação do MP aponta que as transferências para as contas de Caveira eram autorizadas diretamente pelo departamento financeiro, o que não seria possível sem a anuência ou assinatura dos diretores que detinham o controle das contas bancárias.