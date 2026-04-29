Mourinho faz mistério sobre o Real Madrid e cita meta com Benfica: 'jogar a Champions League'

O técnico José Mourinho esteve nesta terça-feira em um evento na Itália e voltou a comentar sobre o interesse do Real Madrid na sua contratação visando a próxima temporada. O português, que tem contrato com o Benfica até maio do ano que vem, preferiu sair pela tangente ao ser questionado sobre uma possível transferência.

"O meu próximo objetivo é levar o Benfica para jogar a Champions League", afirmou o treinador ao jornal italiano Corriere dello Sport a fim de desviar o assunto ao ser questionado pelos repórteres.

O interesse do clube merengue pelo treinador tem uma relação direta com a situação atual do Real Madrid. Mourinho é o nome de cabeceira do presidente Florentino Pérez já que Álvaro Arbeloa não conseguiu fazer o time engrenar desde a sua chegada para substituit Xabi Alonso no comando do time principal.

A intenção do dirigente espanhol é reconstruir um projeto que caiu em ruínas, já que o Real Madrid está prestes a completar a segunda temporada seguida sem levantar um troféu de prestígio. Eliminado da Champions League pelo Bayern de Munique nas quartas de final e com remotas chances de conquistar a La Liga (tem 11 pontos de desvantagem para o líder Barcelona) o gigante espanhol vai passar por uma reformulação para voltar a brigar por títulos.

Mourinho tem um histórico positivo no clube. Entre 2010 e 2013, o comandante português esteve à frente do elenco principal. No período, o time merengue deu três voltas olímpicas com destaque para o título da La Liga de 2011/2012 com um recorde de pontos conquistados.

Com mais um ano de vínculo a cumprir com o Benfica, o contrato tem uma brecha de dez dias ao fim da temporada que permite uma saída sem custos do clube português. E esse detalhe pode ser um grande facilitados para que a transferência seja concretizada.