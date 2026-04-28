Morre Moncho Monsalve, ex-técnico da seleção brasileira masculina de basquete

Moncho comandou a seleção entre 2008 e 2010. CBB / Divulgação

O espanhol Moncho Monsalve, ex-técnico da seleção brasileira masculina de basquete, morreu nesta terça-feira (28), aos 81 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Monsalve é apontado como um dos grandes nomes da Espanha e defendeu a seleção nacional e o Real Madrid, fazendo parte do Hall da Fama do basquete espanhol desde 2024.

Entre 2008 e 2010 comandou a seleção brasileira masculina, conquistando o título da Copa América de 2009. A equipe tinha nomes como Marcelinho Machado, Alex Garcia, Marcelinho Huertas, Leandrinho Barbosa, Anderson Varejão, Guilherme Giovannoni e Tiago Splitter.

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) publicou nota, lamentando a morte de Monsalve.

"O basquete brasileiro lamenta a partida de Moncho Monsalve, nesta terça, 28 de abril. Ele foi lenda do basquete espanhol e técnico da Seleção Brasileira masculina entre 2008 e 2010.

No momento em que nos solidarizamos com familiares e amigos, destacamos a trajetória incrível de Moncho, campeão da Copa América de 2009 com o Brasil e que levou a Seleção ao campeonato Mundial em 2010!

Nosso abraço carinhoso nos fãs espanhóis também, onde Moncho brilhou como jogador pela Seleção e Real Madrid. Descanse em paz".