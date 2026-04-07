Morre Mircea Lucescu, técnico de várias conquistas e amante do futebol brasileiro, aos 80 anos

Poucos dias após se demitir da seleção romena ao não conseguir vaga na Copa do Mundo de 2026 em duelo com a Turquia (derrota por 1 a 0), o lendário técnico Mircea Lucescu morreu nesta terça-feira, aos 80 anos. Um dos treinadores mais condecorados da história, com 37 títulos, ele não resistiu a um ataque cardíaco sofrido recentemente - estava internado em estado grave.

Além dos trabalhos em Inter de Milão, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Besiktas, Zenit, Dínamo de Kiev, Reggina, Pisa e Brescia, Lucescu ainda dirigiu a seleção da Romênia em algumas oportunidades e foi o mais velho comandante de uma nação.

O ex-ponta direita nascido em Bucareste era apaixonado pelo futebol brasileiro e chegou a enfrentar Pelé nos gramados em 1970. No comando do Shakhtar Donetsk, Lucescu dirigiu diversos atletas do País, casos de Fernandinho, Taison, Willian e Luiz Adriano, entre outros. Ele tratava os atletas verde e amarelo como "filhos."

"A Federação Romena de Futebol expressa seu profundo pesar pelo falecimento daquele que foi, é e sempre será uma lenda absoluta: Mircea Lucescu. O nosso futebol perde hoje não apenas um brilhante estrategista, mas também um mentor, um visionário e um símbolo nacional que levou a bandeira tricolor aos mais altos patamares do sucesso mundial", escreveu a FRF.

A Federação foi além: "Mircea Lucescu deixou um legado colossal, difícil de igualar na história do futebol. Como jogador, ele era a personificação da elegância e da inteligência em campo. Emblemático do Dínamo Bucareste, clube com o qual conquistou 7 títulos do campeonato, Lucescu também brilhou com a camisa da seleção nacional. O momento de referência permanece sendo a Copa do Mundo de 1970, onde, como capitão da 'Geração de Guadalajara', enfrentou lendas como Pelé e Bobby Moore", acrescentou.

Lucescu era um vencedor nato e ergueu troféus por oito times diferentes como técnico, com destaque para a Copa da Uefa de 2008/09 pelo Shakhtar Donetsk e a Supercopa da Uefa de 2000 com o Galatasaray.

"Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Mircea Lucescu, que trouxe mais um troféu europeu para o nosso país ao vencer a Supercopa da Uefa e que também foi nosso treinador durante a nossa 15ª temporada no campeonato. Nossos sentimentos à família, aos entes queridos e à comunidade do futebol de Mircea Lucescu. Jamais o esqueceremos, Lucescu", prestou homenagem o Galatasaray.

"É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento de nosso ex-técnico, Mircea Lucescu, o arquiteto do nosso campeonato no ano do nosso centenário. Jamais nos esqueceremos de você, Lucescu, descanse em paz. Adeus Luce", lamentou o Besiktas.

Mesmo sem taças na Inter de Milão, é tratado até hoje como um os maiores comandantes do time. "A FC Internazionale e todo o mundo Nerazzurri se unem em profundo luto pelo falecimento de Mircea Lucescu e expressam suas condolências à sua família. Nascido em Bucareste em 29 de julho de 1945, Lucescu foi um dos treinadores mais influentes e respeitados do futebol internacional, deixando uma marca profunda por onde passou, graças à sua visão, carisma e extraordinária cultura de jogo", ressaltou ma Inter de Milão.