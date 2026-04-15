Morre José Emilio Santamaría, ídolo do Real Madrid e ex-técnico da Espanha na Copa de 82

Um dos maiores nomes da história do Real Madrid, o zagueiro uruguaio José Emilio Santamaría, morreu nesta quarta-feira, aos 96 anos. Integrante de uma das fases mais vencedoras do clube merengue, ele conquistou quatro Copas da Europa, uma Copa Intercontinental, seis Campeonatos Espanhóis e uma Copa do Rei. Como treinador, dirigiu a Espanha no Mundial de 1982.

Por meio de uma nota, Florentino Pérez, presidente do gigante espanhol, lamentou a perda do lendário defensor. "Santamaría será sempre lembrado como um dos grandes símbolos do nosso clube."

Nascido em 31 de julho de 1929, em Montevidéu, Santamaría ingressou no Real Madrid em 1957. Ele ajudou a equipe a dominar o futebol europeu a partir de 1958.

Pérez citou esta passagem e o colocou ao lado dos grandes nomes da agremiação. "Junto a Di Stéfano, Puskás, Gento e Kopa, aquele time começou a construir o mito do Real Madrid".

Com 337 partidas com a camisa branca, Santamaría venceu a Copa da Europa em 1958, 1959, 1960 e em 1966. Nascido no Uruguai, ele defendeu o Nacional antes de brilhar nos gramados da Espanha e conseguiu um feito raro: disputou duas Copas do Mundo por dois países: em 1954, defendeu a Celeste na Hungria. Oito anos depois, integrou a Fúria no Mundial do Chile.

Santamaría iniciou sua carreira como treinador na temporada seguinte à sua aposentadoria do Real Madrid, em 1966. Ele comandou a Espanha nos Jogos Olímpicos de 1968 e 1980 e na Copa do Mundo de 1982, sediada pelo País.